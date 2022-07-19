Экс-депутат Рады допустил убийство уволенных Зеленским генпрокурора и главы СБУ

По мнению Кивы, уволенные президентом Украины Владимиром Зеленским Баканов и Венедиктова стали «ненужными свидетелями» и носителями информации о «всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МИ6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры».