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6 минут назад

«Новая Тэтчер»: в ЕС оценили шансы Трасс на пост премьера Британии

Алиса Селезнёва

Бывший высокопоставленный чиновник ЕС Фрэнсис Коул заявил РИА Новости, что глава МИД Британии Элизабет Трасс станет новым премьер-министром страны. По его словам, у нее есть поддержка большинства членов парламента.

«Я ожидаю, что Элизабет Трасс станет победителем. Она четко выражает свои мысли и считается новой Маргарет Тэтчер в партии», - подчеркнул Коул.

Он отметил, что Трасс стала «ярой сторонницей» Brexit, хотя сначала выступала против. По его мнению, она готова принять законы для защиты «исключительного права» Великобритании перед Европейским судом по правам человека.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил о решении уйти в отставку. Этому предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.

Наиболее вероятными кандидатами на пост премьера британские СМИ называли министра финансов Риши Сунака, экс-главу Минздрава Саджида Давида и Трасс.

Фаворитом у букмекеров становилась младший министр по торговой политике Пенни Мордонт.

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