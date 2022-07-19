Экс-глава СБУ прокомментировал свою отставку

Экс-глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал свою отставку. Как сообщает РБК, ведомство распространило его сообщение в Telegram-канале.
«Да, не все из запланированного удалось довести до конца. Имелись и просчеты, причины которых следует анализировать отдельно. В то же время следует помнить – сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами», — заявил Баканов.
В качестве итогов своей работы он назвал задержание «кума Путина», миллиардера Виктора Медведчука, масштабные «разоблачения вражеских агентов» в различных государственных органах. Также Баканов заявил, что за время работы он взялся «за пророссийские партии» и противодействовал «вражеской пропаганде».
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Причиной такого решения он назвал большое количество госизмен среди сотрудников силовых ведомств, в том числе и то, что более 60 работников органов прокуратуры и суда «остались на оккупированной территории и работают против государства». 19 июля депутаты Верховной Рады отправили в отставку Баканова.