В России оценили планы ЕС принять Албанию и Северную Македонию

Политолог Алексей Мартынов в разговоре с "Рамблером" раскрыл значение заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров касательно вступления Албании и Северной Македонии в Европейский союз.
Как известно, Северная Македония и Албания имеют статус кандидата на вступление в ЕС, Албания - с 2005 года, еще со времен косовского феномена, им из-за него, собственно, и был выписан этот кандидатский статус. А Северная Македония получила соответствующий статус на 10 лет позже. Для Албании прошло ни много ни мало 17 лет. Сегодня, актуализируя повестку вокруг возможного расширения ЕС, Урсула фон дер Ляйен делает соответствующие заявления. Но заявления о том, что они начинают переговоры, совершенно не означают, что эти переговоры быстро закончатся тем, что ЕС обретет новых членов. Думаю, что подобные заявления делаются Урсулой фон дер Ляйен с целью достижения PR-эффекта вокруг украинского кейса, где поставлена под сомнение история с получением статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. И даже на самой Украине это не возымело сильно положительного эффекта. Имею ввиду для настроения граждан страны, которые сегодня живут практически как на войне, их обрекают жить в таких условиях энное количество времени, не позволяя режиму (Владимира) Зеленского никуда двигаться - ни в сторону переговоров, ни в сторону мира, ни в сторону прекращения всей этой истории.
С другой стороны, Северной Македонии и Албании вот такую "сладкую конфетку", как им казалось, подбросили, мол, вы теперь кандидаты. И было много критики по этому поводу от премьеров Албании и Северной Македонии. Но там главный пример, безусловно, Турция, которая является "чемпионом" по удерживанию статуса кандидата в ЕС. Если Албания ждет всего лишь 17 лет, то Турция уже 23 года как кандидат. И она еще столько же пробудет в этом статусе, если захочет, но точно ни в какой ЕС не попадет. По крайней мере, пока она демонстрирует свой достаточно суверенный взгляд на политику. Мне представляется, что сегодняшнее заявление фон дер Ляйен как раз в этом контексте, чтобы как-то чуть-чуть дезавуировать эту негативную критику из-за несостоявшегося PR-эффекта от выписывания статуса кандидата для Украины и Молдовы не так давно. Дескать, процесс идет, пожалуйста, вот Албания 17 лет подождала, и через 17 лет мы начинаем переговоры.
Надо полагать, перспектива для Украины такая, что если она вообще в принципе 17 лет проживет, то с ней, возможно, начнут переговоры о вступлении в ЕС. Но, конечно, все это сомнительно. Я практически уверен, что ни Албания, ни Северная Македония в ЕС не попадут. Там есть масса нюансов. Ну, пускай они ведут переговоры, это их дело. У Албании все завязано на косовском вопросе, там много сложностей. У Северной Македонии есть серьезные проблемы с одним из членов ЕС - Грецией, которая тоже является крайне проблемным членом для Европейского Союза.
Внутри ЕС существует очень серьезная и аргументированная критика против возможного расширения Европейского Союза за счет новых членов. Понятно, что это ведет к серьезным издержкам. С другой стороны, этой евробюрократии, лицом которой сегодня является Урсула фон дер Ляйен, в принципе все равно, они же не считают ни денег, ни издержек, им важнее какие-то пропагандистские эффекты. Поэтому фон дер Ляйен и делает соответствующие заявления.
О значении заявления фон дер Ляйен для Москвы
А какое мы к этому имеем отношение? Хотят - пожалуйста. Европейский союз - это же такое бюрократическое поле с делегированием части политического, экономического суверенитета Брюсселю. И если этим странам хочется в этом участвовать - мы здесь при чем? У нас есть принципиальная позиция по расширению НАТО, это, безусловно, угрожает нашей безопасности, безопасности наших союзников. А если Албания или Украина будут в ЕС - ну и что? Пусть будут в ЕС, хоть пять раз. Нам то что? Это им хуже. Мы разве можем им запретить "ковыряться в носу", если они этого хотят? Конечно, нет, это их личное дело, суверенное право. Мы тут ни "за", ни "против". Более того, мы даже позиции по этому поводу иметь не должны, потому что нам в общем все равно. Тем более, когда речь идет о каких-то странных странах типа Албании и Северной Македонии. Вы их и на карте-то не найдете с первого раза.Алексей МартыновПолитолог, директор Международного института новейших государств
Ранее фон дер Ляйен сообщила о начале переговоров касательно вступления Албании и Северной Македонии в Европейский союз. Она отмечала, что ЕС поддерживал указанные страны в их устремлениях и будет продолжать это делать.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.