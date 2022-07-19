В России оценили планы ЕС принять Албанию и Северную Македонию

Политолог Алексей Мартынов в разговоре с "Рамблером" раскрыл значение заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров касательно вступления Албании и Северной Македонии в Европейский союз .

Ранее фон дер Ляйен сообщила о начале переговоров касательно вступления Албании и Северной Македонии в Европейский союз. Она отмечала, что ЕС поддерживал указанные страны в их устремлениях и будет продолжать это делать.