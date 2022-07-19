ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе

«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета — только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта "омикрон", в частности BA.2 и BA.5», — уточнил Клюге. Он отметил, что каждый доминирующий подвариант передается значительно быстрее, чем предыдущие сублинии вируса.