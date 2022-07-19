В стране ЕС попросили ввести режим ЧС из-за нехватки газа

«Мы считаем, что нынешняя ситуация соответствует как минимум двум условиям: есть существенные перебои с поставками природного газа, а рыночные механизмы не обеспечивают достаточного снабжения газом. Так что речь идет о чрезвычайной ситуации на государственном уровне или ее угрозе», — заявил исполнительный директор союза Вейкко Лухалайд.