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1 час назад

В Эстонии попросили ввести режим ЧС из-за нехватки газа

Газета.Ru

В Союзе городов и волостей Эстонии заявили, что значительные перебои с поставками природного газа в скором времени могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на государственном уровне. Об этом сообщает портал err.ee.

В стране ЕС попросили ввести режим ЧС из-за нехватки газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы считаем, что нынешняя ситуация соответствует как минимум двум условиям: есть существенные перебои с поставками природного газа, а рыночные механизмы не обеспечивают достаточного снабжения газом. Так что речь идет о чрезвычайной ситуации на государственном уровне или ее угрозе», — заявил исполнительный директор союза Вейкко Лухалайд.

По его словам, проблема с перебоями теплоснабжения не может быть решена исключительно силами местного самоуправления, поэтому государство должно оказать помощь.

«В связи с этим придется решать ситуации, обусловленные трудностями с поставками, для всех использующих природный газ предприятий теплоснабжения и для местных самоуправлений посредством чрезвычайной ситуации, управляемой единообразно на государственном уровне», — отметил Лухалайд.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что внешнеполитические службы государств, входящих в Евросоюз, совместно с предпринимателями активно прорабатывают различные варианты компенсации потери поставок российского природного газа.

В мире,Габриэлюс Ландсбергис,ЕС,
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