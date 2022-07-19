В стране ЕС попросили ввести режим ЧС из-за нехватки газа

В Союзе городов и волостей Эстонии заявили, что значительные перебои с поставками природного газа в скором времени могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на государственном уровне. Об этом сообщает портал err.ee.
«Мы считаем, что нынешняя ситуация соответствует как минимум двум условиям: есть существенные перебои с поставками природного газа, а рыночные механизмы не обеспечивают достаточного снабжения газом. Так что речь идет о чрезвычайной ситуации на государственном уровне или ее угрозе», — заявил исполнительный директор союза Вейкко Лухалайд.
По его словам, проблема с перебоями теплоснабжения не может быть решена исключительно силами местного самоуправления, поэтому государство должно оказать помощь.
«В связи с этим придется решать ситуации, обусловленные трудностями с поставками, для всех использующих природный газ предприятий теплоснабжения и для местных самоуправлений посредством чрезвычайной ситуации, управляемой единообразно на государственном уровне», — отметил Лухалайд.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что внешнеполитические службы государств, входящих в Евросоюз, совместно с предпринимателями активно прорабатывают различные варианты компенсации потери поставок российского природного газа.