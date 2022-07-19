Сейм Литвы рассмотрит предложение запретить бизнес с Россией

Комитет Сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне рассмотрит поступившее предложение законодательно запретить предпринимателям страны развивать торгово-экономические отношения с потенциальными партнерами в Российской Федерации. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель комитета Лауринас Касчюнас.
"На ближайшем заседании комитета планируем рассмотреть не только это предложение, но и заслушать анализ о влиянии России на нашу экономику и то, как обеспечить контроль над этим влиянием", - сказал он.
Идею законодательно запретить развивать торгово-экономические связи с Россией предлагает депутат Сейма от Союза либералов Раймундас Лопата. Он считает, что после принятия такого законодательного акта бизнесу необходимо предоставить трехмесячный переходный период на юридические формальности прекращения деятельности.