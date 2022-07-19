Лукашенко отреагировал на обыски детского кружка журналистов в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко высказался об обысках в кружке юных латвийских журналистов Academi KidsTV, которые накануне взяли у него интервью. Замечания политика прозвучали в ходе встречи с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником. Его слова приводит агентство БЕЛТА.
«То, что власти там в бешенстве, это вы тоже знаете. До дури доходит. Уже на детей там накатывают. Вот и вся свобода слова и права человека», — заявил белорусский лидер.
Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии ранее пришла с проверкой в кружок Academi KidsTV. Поводом для проверки стало интервью, которое президент Белоруссии Александр Лукашенко дал юным журналистам — в беседе он рассказал о личной «формуле успеха» в политике. Интервью было записано на фестивале «Славянский базар».
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич допустил возможность закрытия академии из-за «грубого игнорирования рекомендаций» касательно безопасности путешествий.