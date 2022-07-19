Гордон ответил на объявление в розыск в России

Украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в России в список террористов и экстремистов) ответил на решение МВД РФ объявить его в розыск. Как сообщает «Лента.ру», в своих соцсетях он высмеял российскую полицию.

Напомним, что 18 июля в базе МВД появилась информация о объявлении Гордона в розыск из-за уголовного дела по ряду статей, которые возбудили ранее в отношении журналиста.

В апреле Росфинмониторинг добавил украинца в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремизму. В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона дело по трем статьям УК РФ — в его действиях углядели признаки публичных призывов к развязыванию агрессивной войны, возбуждения ненависти либо вражды, а также публичного распространения фейков о действиях российской армии.