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14 минут назад

Гордон ответил на объявление в розыск в России

Никита Бородкин

Украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в России в список террористов и экстремистов) ответил на решение МВД РФ объявить его в розыск. Как сообщает «Лента.ру», в своих соцсетях он высмеял российскую полицию.

Гордон ответил на объявление в розыск в России
Фото: t.me/dmytrogordon_officialt.me/dmytrogordon_official

«МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят!», — заявил Гордон, сопроводив публикацию своей фотографией.

Напомним, что 18 июля в базе МВД появилась информация о объявлении Гордона в розыск из-за уголовного дела по ряду статей, которые возбудили ранее в отношении журналиста.

В апреле Росфинмониторинг добавил украинца в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремизму. В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона дело по трем статьям УК РФ — в его действиях углядели признаки публичных призывов к развязыванию агрессивной войны, возбуждения ненависти либо вражды, а также публичного распространения фейков о действиях российской армии.

В мире,Дмитрий Гордон,МВД России,Следственный комитет,Росфинмониторинг,
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