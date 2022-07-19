Евросоюз введет санкции против российских байкеров

Евросоюз намерен включить в седьмой пакет санкций российский мотоклуб «Ночные волки» и его руководителей. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает издание EUobserver.

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««Ночные волки» больше не смогут ездить по Европе в соответствии с новыми санкциями в отношении России», - отмечается в статье.

Согласно проекту документа, в санкционный список будет включен президент клуба Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, а также гражданин Словакии Йозеф Гамбалек.

Всего под санкции ЕС попадут 47 человек. Помимо байкеров, в черный список будут включены два российских актера Сергей Безруков и Владимир Машков, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Седьмым пакетом санкций ЕС намерен ограничить и деятельность Сбербанка в Европе, а также российского молодежного движения «Юнармия» и фонда «Русский мир».

После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны ЕС начали масштабное давление на Россию, согласовав уже шесть пакетов санкций и начав обсуждать седьмой.