Евросоюз введет санкции против российских байкеров

Евросоюз намерен включить в седьмой пакет санкций российский мотоклуб «Ночные волки» и его руководителей. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает издание EUobserver.
««Ночные волки» больше не смогут ездить по Европе в соответствии с новыми санкциями в отношении России», - отмечается в статье.
Согласно проекту документа, в санкционный список будет включен президент клуба Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, а также гражданин Словакии Йозеф Гамбалек.
Всего под санкции ЕС попадут 47 человек. Помимо байкеров, в черный список будут включены два российских актера Сергей Безруков и Владимир Машков, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
Седьмым пакетом санкций ЕС намерен ограничить и деятельность Сбербанка в Европе, а также российского молодежного движения «Юнармия» и фонда «Русский мир».
После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны ЕС начали масштабное давление на Россию, согласовав уже шесть пакетов санкций и начав обсуждать седьмой.
Шестой пакет санкций предполагает введение эмбарго на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Это решение уже привело к росту цен на бензин в европейских странах.