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ЕС и «мегакризис»

Немецкий журналист Эрик Бонзе заявил в своей статье для журнала Telepolis, что Евросоюз скоро столкнется с «мегакризисом». Еврокомиссия ожидает, что инфляция в еврозоне в этом году составит в среднем 7,6 процента - это исторический максимум.

Евро тем временем «терпит один приступ слабости за другим». Если Россия в ближайшее время не запустит поставки по «Северному потоку», Германия столкнется с «экономическим крахом». При этом в проекте чрезвычайного плана глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и ее команда «не смогли придумать ничего лучше», чем снизить температуру отопления в офисах и общественных зданиях до 19 градусов. По мнению Бонзе, Брюссель отказывается признавать надвигающийся кризис, признаков смены политики нет, даже наоборот: ЕК уже готовит седьмой пакет санкций против России. Пока речи о полном энергетическом эмбарго нет, но «это только вопрос времени», заключил автор.

«Польский бойкот за связи с Россией продлится недолго»

На фоне украинского кризиса 61 процент польских потребителей старается избегать российской продукции, а также товаров компаний, которые продолжают работу в РФ. Однако инфляция может изменить это в одно мгновение, пишет Money.pl.

Доктор Иоланта Ткачик с кафедры маркетинга Академии Леона Козьминского объяснила, что в Польше растет группа потребителей, которые могут изменить свое поведение и скорректировать свои расходы с учетом ухудшения экономической ситуации и роста цен. Сейчас 76 процентов польских потребителей старше 55 лет заявляют о полном или частичном отказе от товаров российского или белорусского производства, но в случае 18-24-летних покупателей этот показатель падает до 57 процентов. Лишь половина молодых поляков стараются избегать брендов, которые продолжают работать в РФ.

«Эффект от санкций все меньше»

ЕС осознал, что ему не удалось сокрушить Россию даже «максимальными» санкциями, а новые ограничения будут все менее эффективными, пишет Global Times. Последний шаг ЕС - эмбарго на российское золото - был согласован на саммите G7 в прошлом месяце, но многие эксперты считают, что новые санкции будут чисто символическими - меры против золота РФ были приняты раньше.

Ван Ивэй, директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь, считает, что ЕС будет вводить санкции до тех пор, пока это будут поддерживать США. Главный вопрос заключается в том, победит ли Демократическая партия президента Джо Байдена в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре, подчеркивает GT.

В США решили проверить свои столкновения с китайской армией

Глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли приказал проверить «взаимодействия» американских военных с китайской армией из-за опасений «небезопасных или непрофессиональных» контактов. Об этом сообщает CNN.

Милли подчеркнул, что Китай находится на подъеме в экономическом и военном отношении уже более десяти лет и «стал более смелым в Тихом океане». Генерал заявил, что необходимо проверить все случаи, когда китайские самолеты или корабли оказывались «слишком близко» к военным объектам США. Взаимодействие между двумя армиями США и Китая настолько деликатно, что инциденты часто не предаются огласке, отмечает CNN. К примеру, в июне американский транспортный самолет C-130, эксплуатируемый силами специального назначения США, встретился с китайскими самолетами, но Пентагон публично не признал этот инцидент.

«Переизбыток США на Ближнем Востоке»

Обозреватель Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер обратил внимание на обещание президента США Джо Байдена «не уйти с Ближнего Востока и не оставить вакуума, который могут заполнить Россия и Китай». По мнению автора, речи о вакууме на Ближнем Востоке нет - там, наоборот, «переизбыток империалистических США».