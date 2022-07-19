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1 час назад

МИД Китая ответил на заявления США о "помощи России"

Москва24

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о том, что Пекин заплатит высокую цену за попытки оказать помощь России. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Китая ответил на заявления США о "помощи России"
Фото:  TACC/Roman Pilipey/EPA TACC/Roman Pilipey/EPA

По его словам, угрозы в адрес Пекина со стороны Вашингтона являются недопустимыми.

"Китай в украинском вопросе всегда придерживался объективности и беспристрастности, стоял на стороне мира и справедливости, мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая", – подчеркнул Лицзянь.

Дипломат добавил, что Пекин всегда выступал против незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, не имеющих основы в международном праве.

По его словам, США нужно задуматься о своих ошибочных действиях, которые касаются ситуации на Украине. Лицзянь также посоветовал Вашингтону задуматься над созданием условий для мирных переговоров.

Ранее Прайс заявил, что ВСШ заставят КНР заплатить высокую цену за любые попытки оказать помощь Москве в обходе санкций или в виде поставок оружия.

В то же время он подчеркнул, что пока в Вашингтоне подобных действий со стороны Пекина не наблюдают, однако внимательно отслеживают соблюдение санкционного режима.

До этого глава внешнеполитического ведомства КНР заявил, что Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки. Ван И подчеркнул, что все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.

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