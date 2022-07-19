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35 минут назад

Китай требует от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань

RT на русском

КНР требует от США отменить визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, подобный шаг Пекин будет рассматривать как нарушение принципа единого Китая, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Китай требует от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань
Фото: AP © J. Scott ApplewhiteAP © J. Scott Applewhite

«Китай требует от США строгого соблюдения принципа «одного Китая» и трёх совместных американо-китайских коммюнике, не организовывать визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать создавать факторы напряжённости в Тайваньском проливе», — цитирует дипломата РИА Новости.

По информации Financial Times, Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя». Если визит состоится, то это будет первая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет.

Визит, который ранее планировался на апрель, был отменён из-за того, что Пелоси заболела коронавирусом.

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