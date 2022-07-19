Китай пригрозил США жестким ответом в случае визита Пелоси на Тайвань

Китайские власти готовятся жестко и решительно ответить Вашингтону в том случае, если спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершит визит на Тайвань. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, цитату приводит Reuters .

«Китай категорически против любых официальных контактов между Соединенными Штатами и Тайванем. Конгресс — часть американского государственного аппарата. Это означает, что он должен твердо следовать политике "одного Китая", которой придерживаются США», — приводит цитату ТАСС .

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Несмотря на такую позицию Пекина, в последнее время американские власти активизировали контакты и обмены с Тайбэем.