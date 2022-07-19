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36 минут назад

Появилось видео с места стрельбы в Париже

Денис Фьючин

Жертвой стрельбы в Париже, которая произошла накануне, стал один человек, еще четверо получили тяжелые ранения. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места происшествия.

По предварительным сведениям, огонь по находившимся на веранде посетителям бара открыли двое мужчин, вышедших из автомобиля. Одного из злоумышленников очевидцам удалось задержать, второй с места преступления скрылся. Его сейчас разыскивают полицейские. О причине нападения информации пока нет.

Ранее сообщалось о массовой стрельбе в американском торговом центре.

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