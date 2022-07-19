Верховная Рада поддержала увольнение главы СБУ

В Верховной Раде прошло заседание, на котором депутаты проголосовали за увольнение Ивана Баканова с поста главы Службы безопасны Украины (СБУ). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского парламентария Ярослава Железняка.

Фото: Hennadii Minchenko / ZUMAPRESS / Globallookpress.com Hennadii Minchenko / ZUMAPRESS / Globallookpress.com

Уточняется, что решение поддержал профильный комитет Верховной Рады, в котором восемь депутатов проголосовали за увольнение должностного лица с позиции главы ведомства, в то время как трое воздержались.

Ранее в Киеве объяснили нехваткой кадров отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Подчеркивается, что было принято решено именно отставить, а не уволить должностных лиц, поскольку на их позиции некого назначить.