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1 час назад

Верховная Рада поддержала увольнение главы СБУ

Lenta.ru

В Верховной Раде прошло заседание, на котором депутаты проголосовали за увольнение Ивана Баканова с поста главы Службы безопасны Украины (СБУ). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского парламентария Ярослава Железняка.

Верховная Рада поддержала увольнение главы СБУ
Фото: Hennadii Minchenko / ZUMAPRESS / Globallookpress.comHennadii Minchenko / ZUMAPRESS / Globallookpress.com

Уточняется, что решение поддержал профильный комитет Верховной Рады, в котором восемь депутатов проголосовали за увольнение должностного лица с позиции главы ведомства, в то время как трое воздержались.

Ранее в Киеве объяснили нехваткой кадров отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Подчеркивается, что было принято решено именно отставить, а не уволить должностных лиц, поскольку на их позиции некого назначить.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, согласно которому генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Главу СБУ отстранили согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, говорится в указе.

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