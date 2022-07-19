Пока вы спали: "позор" Байдена у саудитов и резкое падение цен на iPhone

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В ООН назвали способ избежать мирового голода

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, голод в ряде стан в этом году можно предотвратить, если на мировые рынки будет немедленно возвращено продовольствие и удобрения из России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерреш заметил, что мировой катастрофы можно избежать, если пойти на «смелые и скоординированные политические меры» и сохранить «открытую международную торговлю».

Европе предрекли «энергетический шторм» из-за жары

Аномально высокие температуры мешают Европе восстановить запасы газа в преддверии зимы, поэтому регион может столкнуться с энергетическим штормом гораздо раньше, чем ожидалось. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что уровень газа в европейских хранилищах сейчас ниже нормы для этого времени года, а жара и высокий спрос на кондиционирование могут усугубить ситуацию. «Обновленные прогнозы показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом намного раньше, чем предполагалось ранее, и регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», - подчеркнули аналитики.

iPhone в России упали в цене

Цены на iPhone в России вернулись к уровню начала февраля, снижение стоимости доходит до 23%. Об этом говорится в результатах исследования ценового агрегатора Price.Ru, которые приводит РИА Новости.

Например, средняя стоимость iPhone 12 составила 57 тыс. руб., что на 22% меньше относительно первого квартала текущего года. Также подешевели и другие популярные смартфоны, аналогичная ситуация наблюдается и на рынке ноутбуков.

В США назвали «позорной» поездку Байдена в Саудовскую Аравию

Поездка президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию не только не принесла ожидаемых результатов ни по добыче нефти, ни по ситуации в Йемене, ни по противодействию Ирану, но и обернулась настоящим позором, навредив интересам США. Такое мнение высказала бывшая журналистка газеты The Wall Street Journal Карен Эллиотт Хаус на страницах издания.

«Этот визит навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав всему миру, что ни Саудовская Аравия, ни другие государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления сильно потрепанных отношений», - констатировала она.

Россиян предупредили о штрафах за ремонт пола в квартире

Неправильно выполненные работы по ремонту пола в квартире могут привести к проблемам с соседями, обернуться штрафом и требованием заново за свой счет провести все строительные работы, в точном соответствии с регламентами и нормами. Об этом заявила «Прайм» адвокат Елена Кудерко.