Стивен Кинг поговорил с «Зеленским» и назвал его великим

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видеозапись своего разговора с американским писателем Стивеном Кингом от лица президента Украины Владимира Зеленского. Кинг назвал Зеленского великим и пообещал дать ему роль в фильме.

Фото: Кадр из фильма "Оно 2" Кадр из фильма "Оно 2"

В начале марта Кинг поддержал Украину и заявил, что больше не будет заключать контракты на издание своих книг в России.

В ходе разговора «Зеленский» поблагодарил Кинга за это решение.

«Да и не только публикация книг, прокат фильмов запрещен. В России Пеннивайз [зловещий клоун из книг Кинга - прим.ред.] может быть только в канализации, но он не появится на их теле- и видеоэкранах», - заявил Кинг.

Также «Зеленский» заявил, что поддерживает «отмену» российской культуры. Он отметил, что российские писатели «не идут ни в какое сравнение» с Кингом.

Кинг рассмеялся в ответ:

«Я думаю, это правда, и там огромное количество пропаганды. <…> Я думаю, что русским писателям нужно либо говорить правду, либо заткнуться».

Затем пранкеры начали убеждать Кинга от лица Зеленского, что на Украине есть националисты, но нет нацистов, и упомянули Степана Бандеру - одного из лидеров украинского националистического движения, которого обвиняют в сотрудничестве с нацистами, а также в причастности к массовым убийствам поляков и евреев.

«Всегда можно найти что-то в людях, чтобы очернить их. Вашингтон и Джефферсон [президенты США] были рабовладельцами, это не значит, что они не сделали много хорошего для Соединенных Штатов Америки. У всех людей есть недостатки», - сказал Кинг.

Он добавил, что считает Бандеру и Зеленского великими людьми.

«Зеленский» также сказал Кингу, что мечтает сняться в фильме по его книге. Он заявил, что Пеннивайз - его любимый герой.