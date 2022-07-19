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28 минут назад

Еще две страны начали процесс вступления в Евросоюз

Никита Бородкин

Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в Евросоюз. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент — ваш успех. Результат вашего упорного труда», — написала она в соцсетях.

Напомним, что ранее Евросоюз официально предоставил Украине статус кандидата. Для вступления в ЕС Киеву придется выполнить ряд условий, которые связаны с реформированием правовой и судебной системы.

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При этом западные политики подчеркивают, что на вхождение в состав ЕС у стран могут уйти десятилетия. Так, рассмотрение заявки Хорватии заняло десять лет, Турция обладает статусом кандидата с 1999 года, а Албания — с 2014 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Киев станет «бесконечным» кандидатом на вступление в Евросоюз.

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