Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в Евросоюз . Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент — ваш успех. Результат вашего упорного труда», — написала она в соцсетях.

Напомним, что ранее Евросоюз официально предоставил Украине статус кандидата. Для вступления в ЕС Киеву придется выполнить ряд условий, которые связаны с реформированием правовой и судебной системы.

При этом западные политики подчеркивают, что на вхождение в состав ЕС у стран могут уйти десятилетия. Так, рассмотрение заявки Хорватии заняло десять лет, Турция обладает статусом кандидата с 1999 года, а Албания — с 2014 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Киев станет «бесконечным» кандидатом на вступление в Евросоюз.