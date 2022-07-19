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5 минут назад

В Индии арестовали российский корабль

Мария Иванова

Верховный суд штата Керала 18 июля постановил арестовать российское судно VV MAUA-I за неуплату топливных сборов. Об этом сообщает Times of India.

Российское судно арестовали в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, владельца судна обвиняют в неуплате 23 503 долларов компании Bunker Partner OU, базирующейся в Эстонии.

Иск был подан местным держателем доверенности Bunker Partner OU. Требование касается оплаты загрузки топлива на корабль.

Сейчас судно находится в порту города Кочин. Так как корабль доставлял груз для ВМС Индии, суд разрешил разгрузить его.

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Турецкая таможня ранее отпустила судно под российским флагом «Жибек жолы». Украинские власти призвали Турцию «принять меры» в отношении корабля, утверждая, что он прибыл в Турцию из Бердянска с примерно семью тоннами зерна на борту.

СМИ писали, что Турция начала расследование происхождения зерна. Позже появились новости о задержании судна, но их опровергли.

В МИД РФ сообщали, что судно находилось в порту на рейде и проходило стандартные процедуры.

В мире,МИД России,
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