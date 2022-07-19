Российское судно арестовали в Индии

Верховный суд штата Керала 18 июля постановил арестовать российское судно VV MAUA-I за неуплату топливных сборов. Об этом сообщает Times of India.

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По данным издания, владельца судна обвиняют в неуплате 23 503 долларов компании Bunker Partner OU, базирующейся в Эстонии.

Иск был подан местным держателем доверенности Bunker Partner OU. Требование касается оплаты загрузки топлива на корабль.

Сейчас судно находится в порту города Кочин. Так как корабль доставлял груз для ВМС Индии, суд разрешил разгрузить его.

Турецкая таможня ранее отпустила судно под российским флагом «Жибек жолы». Украинские власти призвали Турцию «принять меры» в отношении корабля, утверждая, что он прибыл в Турцию из Бердянска с примерно семью тоннами зерна на борту.

СМИ писали, что Турция начала расследование происхождения зерна. Позже появились новости о задержании судна, но их опровергли.