«Красноречивое» выступление Камалы Харрис попало на видео

Вице-президент США Камала Харрис снова отличилась «красноречием». Во время предвыборного мероприятия в Филадельфии политик выступила с бессвязной речью, в которой постоянно повторялся глагол «делать». Фрагмент видео появился в распоряжении Telegram-канала RT.
«Причина в том, что вы тогда делали. И сейчас я прошу вас делать то, что вы знаете, как делать. Потому что, когда вы делаете то, что делаете, по всем этим вопросам, американский народ выигрывает», – заявила Харрис.
Ранее 49-го вице-президента уже критиковали за ее несвязные высказывания. В одном из них Харрис употребила слово «вместе» пять раз на протяжении 34 секунд.