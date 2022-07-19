Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора

Об увольнении Венедиктовой стало известно ранее. При этом замглавы офиса президента Андрей Смирнов заявлял , что речь идет об отстранении, а не увольнении.

Позднее решение президента прокомментировала сама Венедиктова. Она отметила, что не планирует его оспаривать и даст исчерпывающий комментарий, как только процесс урегулирования ситуации завершится.