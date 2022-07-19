Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении генпрокурора страны Ирины Венедиктовой, сообщает РИА Новости.
Об увольнении Венедиктовой стало известно ранее. При этом замглавы офиса президента Андрей Смирнов заявлял, что речь идет об отстранении, а не увольнении.
Позднее решение президента прокомментировала сама Венедиктова. Она отметила, что не планирует его оспаривать и даст исчерпывающий комментарий, как только процесс урегулирования ситуации завершится.