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25 минут назад

Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении генпрокурора страны Ирины Венедиктовой, сообщает РИА Новости.

Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об увольнении Венедиктовой стало известно ранее. При этом замглавы офиса президента Андрей Смирнов заявлял, что речь идет об отстранении, а не увольнении.

Позднее решение президента прокомментировала сама Венедиктова. Она отметила, что не планирует его оспаривать и даст исчерпывающий комментарий, как только процесс урегулирования ситуации завершится.

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