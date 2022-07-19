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22 минуты назад

Угрожал расправой: опубликован разговор Байдена и Порошенко

Никита Бородкин

Американские СМИ опубликовали аудиозапись разговора президента Джо Байдена с Петром Порошенко в ноябре 2016 года, через две недели после избрания Дональда Трампа. Как сообщает «Украина.ру», в телефонном разговоре политик потребовал от главы Украины отказаться от денег, предлагаемых будущей администрацией Трампа.

Угрожал расправой: опубликован разговор Байдена и Порошенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Байден требовал сделать все возможное для закрытия «Приватбанка», чтобы Международный валютный фонд (МВФ) выделил Киеву кредит. В ходе монолога действующий президент США угрожал «физической безопасности» Порошенко.

Отметим, что в 2016 году состоялась национализация «Приватбанка» — специалисты Национального банка признали организацию неплатежеспособной, после чего кабмин Украины поддержал идею подобной реструктуризации.

Национализация также была условием МВФ для получения кредитов Украиной. При этом в ночь перед началом процедуры со счетов банка по мошенническим схемам было выведено 16 млрд грн, а приближенным к руководству лицам передано 100 % корпоративного портфеля банка.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Петр Порошенко,Правительство Украины,Международный валютный фонд,
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