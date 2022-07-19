Угрожал расправой: опубликован разговор Байдена и Порошенко

Американские СМИ опубликовали аудиозапись разговора президента Джо Байдена с Петром Порошенко в ноябре 2016 года, через две недели после избрания Дональда Трампа. Как сообщает «Украина.ру», в телефонном разговоре политик потребовал от главы Украины отказаться от денег, предлагаемых будущей администрацией Трампа.
Кроме того, Байден требовал сделать все возможное для закрытия «Приватбанка», чтобы Международный валютный фонд (МВФ) выделил Киеву кредит. В ходе монолога действующий президент США угрожал «физической безопасности» Порошенко.
Отметим, что в 2016 году состоялась национализация «Приватбанка» — специалисты Национального банка признали организацию неплатежеспособной, после чего кабмин Украины поддержал идею подобной реструктуризации.
Национализация также была условием МВФ для получения кредитов Украиной. При этом в ночь перед началом процедуры со счетов банка по мошенническим схемам было выведено 16 млрд грн, а приближенным к руководству лицам передано 100 % корпоративного портфеля банка.