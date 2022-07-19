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3 минуты назад

В США заявили о поражении Байдена в битве за Украину

Мария Иванова

Президент США Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину. К такому выводу на страницах The American Thinker пришел полковник Дуглас Макгрегор.

В США заявили о поражении Байдена в битве за Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, НАТО – любимый проект американского лидера – сейчас находится на последнем издыхании.

«И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы», — констатировал он.

Эксперт отметил, что серьезные проблемы сейчас возникают с экономикой Германии, одного из ключевых союзников США по НАТО. И канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался на распутье - продолжать поддерживать политику Вашингтона, направленную на бессрочный конфликт с Москвой, или возглавить в Европе борьбу за прекращение огня на Украине, вопреки недовольству Байдена.

В случае, если руководство Германии выберет второй вариант развития событий, то «европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией быстро ослабнет», уверен Дуглас Макгрегор.

Полковник также констатировал, что жители США и Европы «уже злятся на своих робких и бестолковых» политических лидеров.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали активно поставлять оружие Киеву.

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