В США заявили о поражении Байдена в битве за Украину

Президент США Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину. К такому выводу на страницах The American Thinker пришел полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, НАТО – любимый проект американского лидера – сейчас находится на последнем издыхании.

«И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы», — констатировал он.

Эксперт отметил, что серьезные проблемы сейчас возникают с экономикой Германии, одного из ключевых союзников США по НАТО. И канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался на распутье - продолжать поддерживать политику Вашингтона, направленную на бессрочный конфликт с Москвой, или возглавить в Европе борьбу за прекращение огня на Украине, вопреки недовольству Байдена.

В случае, если руководство Германии выберет второй вариант развития событий, то «европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией быстро ослабнет», уверен Дуглас Макгрегор.

Полковник также констатировал, что жители США и Европы «уже злятся на своих робких и бестолковых» политических лидеров.