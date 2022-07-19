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38 минут назад

Подружившегося с зеброй слоненка сняли на видео

Денис Фьючин

Слоненок подружился с зеброй. На забавный случай в индийском парке обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.

На записи видно, как общительный малыш нежно обнимает хоботом своего нового друга.

«Слоненок в индийском парке нашел себе нового друга — маленькую зебру. После этого парочку застукали за обнимашками», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что золотистый ретривер спас утенка, который только учился плавать. Животное заметило тонущую птицу и пришло ей на помощь.

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