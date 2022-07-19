Подружившегося с зеброй слоненка сняли на видео

Слоненок подружился с зеброй. На забавный случай в индийском парке обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.
На записи видно, как общительный малыш нежно обнимает хоботом своего нового друга.
«Слоненок в индийском парке нашел себе нового друга — маленькую зебру. После этого парочку застукали за обнимашками», – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что золотистый ретривер спас утенка, который только учился плавать. Животное заметило тонущую птицу и пришло ей на помощь.