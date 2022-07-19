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36 минут назад

Индия арестовала российское судно из-за неуплаты топливного сбора эстонской компании

Газета.Ruиещё 4

Индийские власти арестовала российское судно VV MAUA-I из-за неуплаты топливного сбора эстонской компании Bunker Partner OU, сообщает газета Times of India.

Российское судно арестовали в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судно находится в порту города Кочин — местный держатель доверенности эстонской компании подал иск в суд. Bunker Partner OU требует оплаты стоимости загрузки топлива в размере $23 503.

Тем не менее, суд принял во внимание назначение груза — российское судно доставляло вооружение и боеприпасы для военно-морских сил Индии. В связи с этим, суд разрешил произвести разгрузку судна, несмотря на задержание.

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