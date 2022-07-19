Большая проблема Байдена: В Турции заявили о распаде «американского Ближнего Востока»

Сделанные властями Соединенных Штатов заявления после поездки главы государства Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию возмутили страны Ближнего Востока, пишет обозреватель турецкого издания Cumhuriyet Мехмета Али Гюлер.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, «американский Ближний Восток» распадается. Всерьез страны возмутились фразой президента США о том, что Вашингтон «не оставит вакуума на Ближнем Востоке, чтобы его могли заполнить Россия и Китай».

«У заявления Байдена есть большая проблема: отношения Китая и России с арабскими странами и Израилем развиваются и углубляются», — говорится в статье.

Гюлер считает, слова американского лидера свидетельствуют, что Америка считает себя «хозяином» Ближнего Востока. Журналист напомнил, что в ответ на высказывания Байдена официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что «на Ближнем Востоке нет вакуума» и что КНР «готова внести вклад в мир и процветание» в регионе.