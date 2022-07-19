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1 час назад

Нефтяные войны: Венесуэла обвинила США в диверсиях

Свободная прессаиещё 4

По словам лидера парламентской фракции, вице-президента правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, США устраивают диверсии на нефтяных объектах страны.

Нефтяные войны: Венесуэла обвинила США в диверсиях
Фото: ТАССТАСС

«Это часть политики империализма США: нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попытку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США», - сказал Кабельо во время пресс-конференции в Каракасе.

В качестве примера он привел диверсию на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA) в штате Монагас.

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«Такие события должны научить нас тому, что империализм не отдыхает, они хотели бы, чтобы нас растерзали, а мы просили пощады. Этого не будет, потому что этот народ к этому не привык, этот народ не сдается», - заявил Кабельо.

А заодно добавил, что страна ответит должным образом на любые проявления агрессии в Венесуэле.

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