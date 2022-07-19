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55 минут назад

В ООН предрекли завершение переговоров по украинскому зерну

Ura.Ru

Переговоры по украинскому зерну близки к завершению. В этом уверен директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков.

В ООН предрекли завершение переговоров по украинскому зерну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас мировые СМИ примолкли на эту тему, а это свидетельство того, что переговоры идут достаточно успешно и близки к завершению. Их успешный финал — вопрос политики и политической воли», — сказал Кобяков, комментируя соответствующие переговоры, передает РБК.

Он отметил, что сейчас стоит острая проблема вывоза украинского зерна из портов. По его словам, там остается около 5 млн тонн зерна. При этом зерно уже куплено, его ожидает потребитель, подчеркнул глава бюро ФАО в Москве. Кроме того, по оценке Кобякова, в мире ожидается урожай на уровне прошлого года. По его прогнозам, этого объема должно хватить для того, чтобы обеспечить потребности стран-импортеров. Он подчеркнул, что выпадающие объемы будут замещены объемами других производителей. «Проблема в том, что цена пшеницы будет расти», — заключил он.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры по вывозу украинского зерна, поставки которого осложнились из-за проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В них приняли участие делегации Украины, России, Турции и ООН. По итогам переговоров был утвержден документ о безопасном «коридоре» для вывоза зерна.

В мире,Олег Кобяков,ООН,
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