В ООН предрекли завершение переговоров по украинскому зерну

«Сейчас мировые СМИ примолкли на эту тему, а это свидетельство того, что переговоры идут достаточно успешно и близки к завершению. Их успешный финал — вопрос политики и политической воли», — сказал Кобяков, комментируя соответствующие переговоры, передает РБК.

Он отметил, что сейчас стоит острая проблема вывоза украинского зерна из портов. По его словам, там остается около 5 млн тонн зерна. При этом зерно уже куплено, его ожидает потребитель, подчеркнул глава бюро ФАО в Москве. Кроме того, по оценке Кобякова, в мире ожидается урожай на уровне прошлого года. По его прогнозам, этого объема должно хватить для того, чтобы обеспечить потребности стран-импортеров. Он подчеркнул, что выпадающие объемы будут замещены объемами других производителей. «Проблема в том, что цена пшеницы будет расти», — заключил он.