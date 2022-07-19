Медведь за один день убил мужчину и искавших его родных

В Индии медведь за один день убил собиравшего хворост мужчину и его родных, которые искали погибшего в лесу.

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Как сообщает Лента.ру, 60-летний житель деревни Самарсингх Ратан Маджи пошел в лес заповедника «Дуахен» в первой половине дня. К вечеру мужчина так и не вернулся, и на его поиски отправились трое родственников и односельчанин.

Когда селяне шли по лесу, из кустов выскочил медведь и набросился на них. Двоим индийцам удалось забраться на деревья и спастись, но 30-летнего Накула Маджи и 32-летнего Раби Рану хищник растерзал на месте. Считается, что Ратана Маджи убил тот же медведь.