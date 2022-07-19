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34 минуты назад

Впервые в истории США: Раскрыт роковой шаг Байдена против РФ

Елена Прошина

Ни один из предыдущих американских лидеров не пытался рисковать своей страной, ввязываясь в конфликт с Россией на территориях, которые «никогда не были жизненно важны» для США, сообщает CNS News со ссылкой на военного эксперта, автора книги «Войны Белого дома Никсона...» Патрика Бьюнкенена.

Впервые в истории США: Раскрыт роковой шаг Байдена против РФ
Фото: ReutersReuters

По его словам, самым опасным шагом действующего президента США Джо Байдена является приглашение Финляндии в Североатлантический альянс. Эксперт указывает на то, что, если у Хельсинки возникнет вооруженный конфликт с Москвой, то в него будут втянуты и США.

Бьюнкенен заявил, что вступление в войну с Советским Союзом за сохранение финской территории во времена Холодной войны было бы воспринято как безумие.

«Ни один президент времен Холодной войны не рисковал взять на себя такую ответственность — поставить выживание американской нации, чтобы защитить территорию страны, которая никогда не представляла интерес и находилась бы за тысячи миль от США», — говорится в статье.

Эксперт напоминает про один из постулатов геостратегической политики: крупная держава не должна позволять меньшей державе втягивать ее в большую войну. При этом вина за происходящее в мире, по мнению Бьюнкенена, лежит на Вашингтоне.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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