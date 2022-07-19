Впервые в истории США: Раскрыт роковой шаг Байдена против РФ

Ни один из предыдущих американских лидеров не пытался рисковать своей страной, ввязываясь в конфликт с Россией на территориях, которые «никогда не были жизненно важны» для США, сообщает CNS News со ссылкой на военного эксперта, автора книги «Войны Белого дома Никсона...» Патрика Бьюнкенена.
По его словам, самым опасным шагом действующего президента США Джо Байдена является приглашение Финляндии в Североатлантический альянс. Эксперт указывает на то, что, если у Хельсинки возникнет вооруженный конфликт с Москвой, то в него будут втянуты и США.
Бьюнкенен заявил, что вступление в войну с Советским Союзом за сохранение финской территории во времена Холодной войны было бы воспринято как безумие.
«Ни один президент времен Холодной войны не рисковал взять на себя такую ответственность — поставить выживание американской нации, чтобы защитить территорию страны, которая никогда не представляла интерес и находилась бы за тысячи миль от США», — говорится в статье.
Эксперт напоминает про один из постулатов геостратегической политики: крупная держава не должна позволять меньшей державе втягивать ее в большую войну. При этом вина за происходящее в мире, по мнению Бьюнкенена, лежит на Вашингтоне.