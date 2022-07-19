В Европарламенте раскрыли сроки введения седьмого пакета санкций

Новые санкции Евросоюза против России могут быть приняты до конца текущей недели. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек.
«Официально меры могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. В таком случае текущие санкции ЕС будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года», — приводят его слова «Известия».
В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций, в рамках которого страны-участницы хотят запретить экспорт золота из РФ. По информации агентства, ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. Евродепутат Милан Угрик предполагал, что с помощью седьмого пакета санкций Евросоюз планирует устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций.