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43 минуты назад

В Европарламенте раскрыли сроки введения седьмого пакета санкций

Ura.Ru

Новые санкции Евросоюза против России могут быть приняты до конца текущей недели. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек.

В Европарламенте раскрыли сроки введения седьмого пакета санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Официально меры могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. В таком случае текущие санкции ЕС будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года», — приводят его слова «Известия».

В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций, в рамках которого страны-участницы хотят запретить экспорт золота из РФ. По информации агентства, ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. Евродепутат Милан Угрик предполагал, что с помощью седьмого пакета санкций Евросоюз планирует устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций.

В мире,Европарламент,ЕС,
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