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19 минут назад

Вашингтон пригрозил Китаю жесткими последствиями за помощь России

Елена Прошина

Соединенные Штаты пригрозили Китаю последствиями из-за возможного обхода санкций в отношении России или предоставления Москве вооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Вашингтон пригрозил Китаю жесткими последствиями за помощь России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь об этом шла во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел КНР Ван И.

«Мы не видим того, чтобы Китай был вовлечен в какой-либо систематический обход [санкций против России] или предоставлении продукции военного назначения России. Но мы будем очень внимательно следить», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся. Не только со стороны США, мы работаем с десятками стран по всему миру», — отметил Прайс.

«Госсекретарь Энтони Блинкен повторил этот сигнал во время встречи с министром [иностранных дел] Китая Ван И на Бали», — говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепа.

В мире,Нед Прайс,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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