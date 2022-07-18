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10 минут назад

В ООН назвали способ избежать мирового голода

Елена Прошина

Многие страны смогут избежать голода в этом году, если на мировые рынке немедленно вернется продовольствие из России и Украины. Такое заявление на мероприятии, посвященном продовольственной безопасности, сделал генсек ООН Антониу Гутерреш. Его слова приводит «Прайм».

В ООН назвали способ избежать мирового голода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гутерреш предупредил, что человечество рискует столкнуться с голодом во многих регионах уже в этом году, а в следующих ситуация грозит стать еще хуже. При этом генсек ООН уверен, что катастрофы можно избежать, если страны будут «действовать сообща, вырабатывая смелые и скоординированные политические меры».

Гутерреш уточнил, что это «означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины и РФ, а также российских удобрений, в мировые рынки и сохранение открытой международной торговли.

К такому же выводу пришла генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан. Она назвала реинтеграцию российского и украинского продовольствия и удобрений в мировые рынки ключевой рекомендацией по борьбе с глобальным кризисом. Гринспан призвала не вводить ненужных ограничений и оставить торговлю открытой.

Ранее в Еврокомиссии заявили о планах скорректировать санкции против России. В ЕК планируют пойти на это, чтобы убрать все препятствия для экспорта продовольствия.

В мире,Антониу Гутерреш,Еврокомиссия,ООН,
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