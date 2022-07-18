У побережья Шпицбергена произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировано у архипелага Шпицберген, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5,7, эпицентр находился на расстоянии 220 км к северу от города Лонгйир, в котором проживают 2,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км. Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала, передает ТАСС.

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Напомним, 6 июля в Кремле выразили надежду на решение проблем с поставками российских грузов на Шпицберген. Там также отметили, что официальная позиция по вопросу денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане пока не сформирована. В тот же день власти Норвегии согласились пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене.

Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о невозможности денонсации договора России с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, напомнила, что власти Норвегии незаконно ввели против России односторонние экономические санкции.