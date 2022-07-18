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20 минут назад

Глава МИД Украины Кулеба заявил о дедлайне Зеленского для вступления в Евросоюз

Газета.Ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, президент страны Владимир Зеленский установил дедлайн для вступления в Евросоюз. Об этом пишет Telegram-канал РБК.

Зеленский установил дедлайн для вступления в Евросоюз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лично президент Зеленский установил этот дедлайн. Но я вам его не скажу, так как можно испугать кого-то в ЕС настолько, что они начнут сознательно тормозить наши действия», — приводит его слова канал.

Кулеба также подчеркнул, что Киеву нужно делать все «спокойно, разумно и на результат».

Назван возможный срок вступления Украины в Евросоюз

Ранее экс-министр по делам общественной интеграции Латвии Оскар Кастенс заявлял, что вступление в Евросоюз будет долгим и болезненным процессом для Украины. Он обратил внимание, что ускоренной процедуры по принятию государства в ЕС не существует, поэтому и Украине, и другим кандидатам на вступление в объединение, нужно будет провести необходимые реформы.

1 июля сообщалось, что глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Киев усилить борьбу с коррупцией.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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