Зеленский установил дедлайн для вступления в Евросоюз

«Лично президент Зеленский установил этот дедлайн. Но я вам его не скажу, так как можно испугать кого-то в ЕС настолько, что они начнут сознательно тормозить наши действия», — приводит его слова канал.

Кулеба также подчеркнул, что Киеву нужно делать все «спокойно, разумно и на результат».

Ранее экс-министр по делам общественной интеграции Латвии Оскар Кастенс заявлял, что вступление в Евросоюз будет долгим и болезненным процессом для Украины. Он обратил внимание, что ускоренной процедуры по принятию государства в ЕС не существует, поэтому и Украине, и другим кандидатам на вступление в объединение, нужно будет провести необходимые реформы.