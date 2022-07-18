США пригрозили Ирану мерами за передачу беспилотников РФ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что Вашингтон введет против Ирана ограничительные меры в том случае, если Тегеран передаст России БПЛА. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Нед Прайс напомнил, что представители американских властей многократно высказывались против передачи Ираном беспилотных технологий и летательных аппаратов другим странам. Чиновник отметил, что представители ведомства постоянно следят за этим вопросом.

Он подчеркнул, что введенные против Тегерана санкции по-прежнему «остаются в силе». При этом Прайс предупредил, что если иранские власти все же осмелятся начать поставки БПЛА Москве, то будут введены дополнительные рестрикции.

По словам руководителя пресс-службы, страны-союзники США также введут против Ирана целый «ряд санкций».