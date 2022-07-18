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1 час назад

США пригрозили Ирану мерами за передачу беспилотников РФ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что Вашингтон введет против Ирана ограничительные меры в том случае, если Тегеран передаст России БПЛА. Об этом пишет ТАСС.

США пригрозили Ирану мерами за передачу беспилотников РФ
Фото: ReutersReuters

Нед Прайс напомнил, что представители американских властей многократно высказывались против передачи Ираном беспилотных технологий и летательных аппаратов другим странам. Чиновник отметил, что представители ведомства постоянно следят за этим вопросом.

Он подчеркнул, что введенные против Тегерана санкции по-прежнему «остаются в силе». При этом Прайс предупредил, что если иранские власти все же осмелятся начать поставки БПЛА Москве, то будут введены дополнительные рестрикции.

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По словам руководителя пресс-службы, страны-союзники США также введут против Ирана целый «ряд санкций».

Президент США Джо Байден сообщил ранее, что Белый дом допускает применение силы против Тегерана. Удар по стране будет нанесен в том случае, если не удастся достичь компромисса в вопросе о СВПД.

В мире,Нед Прайс,Джозеф Байден,Госдеп США,
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