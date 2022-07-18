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39 минут назад

Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак укрепил позиции лидера в борьбе за пост премьера

Газета.Ru

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак укрепил лидирующую позицию в борьбе за пост премьер-министра Соединенного королевства, один из претендентов выбыл, избирательную гонку продолжат четыре кандидата. Об этом сообщил глава парламентского Комитета 1922 Грэм Брейди, отвечающий за избирательный процесс, передает ТАСС.

Из гонки за пост британского премьера выбыл еще один кандидат
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно, Риши Сунак стал лидером, набрав 115 голосов, за ним идут заместитель министра торговли Пенни Мордонт (82), глава МИД Лиз Трасс (71), депутат Кеми Бэйднок.

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат выбыл из борьбы, получив меньше всего голосов коллег по фракции.

Четвертый раунд голосования намечен на 19 июля.

Ранее сообщалось, что Риши Сунак стал победителем второго раунда дебатов кандидатов на пост британского премьера.

Среди опрошенных 24% отдали свои голоса за Сунака, еще 19% получил глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Томас Тугендхат. Третьей в гонке кандидатов стала заместитель министра торговли Пенни Мордонт, обещавшая встать во главе усилий Запада против России, получившая 17% голосов.

Первый раунд голосования состоялся 13 июля. Голосование может проходить до тех пор, пока не останется два претендента. Результаты выборов нового главы консервативной партии и премьер-министра Великобритании станут известны 5 сентября.

В мире,Риши Сунак,Том Тугендхат,Парламент Великобритании,
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