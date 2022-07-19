Госдеп США отменил выступление жены Зеленского перед прессой

Выступление супруги украинского лидера Владимира Зеленского Елены и американского госсекретаря Энтони Блинкена перед прессой отменил Госдеп США.
По данным агентства Associated Press, жена президента Украины должна была произнести небольшую речь.
Эксперты предположили, что Зеленская прибыла в Соединенные Штаты Америки на встречу с Блинкеном не в роли официального представителя страны.
Тем не менее, настоящая причина отмены выступления жены политика неизвестна, отмечает Общественная служба новостей.