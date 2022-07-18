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30 минут назад

Госдеп утверждает, что возможный обход антироссийских санкций дорого обойдется КНР

ТАСС

США подтвердили Китаю, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину, госсекретарь Энтони Блинкен озвучил это на встрече с главой МИД КНР Ван И. С таким заявлением выступил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы не видим того, чтобы Китай был вовлечен в каком-либо систематическом обходе [санкций против России] или предоставлении продукции военного назначения России. Но мы будем очень внимательно следить, - сказал Прайс. Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся. Не только со стороны США, мы работаем с десятками стран по всему миру".

"Госсекретарь Энтони Блинкен повторил этот сигнал во время встречи с министром [иностранных дел] Китая Ван И на Бали", - отметил представитель Госдепа.

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