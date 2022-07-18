"Мы не видим того, чтобы Китай был вовлечен в каком-либо систематическом обходе [санкций против России] или предоставлении продукции военного назначения России. Но мы будем очень внимательно следить, - сказал Прайс. Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся. Не только со стороны США, мы работаем с десятками стран по всему миру".