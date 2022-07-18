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33 минуты назад

Жара в Британии побила рекорд

Елена Прошина

Британские синоптики сообщили, что жара в стране достигла рекордных показателей. В Уэльсе зафиксирована температура 37,1 градусов по Цельсию. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на BBC.

Жара в Британии побила рекорд
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что предыдущий температурный рекорд наблюдался в 1990 году. Тогда воздух прогрелся до 35,2 градусов. По прогнозам метеорологов, в этом году возможно повышение температуры вплоть до 40 градусов.

Специалисты рекомендуют гражданам Соединенного Королевства по возможности избегать физической активности, пить больше жидкости, находиться в затененных помещениях.

По данным издания, в стране объявлена чрезвычайная ситуация из-за необычайно высокой температуры.

Главный британский метеоролог Пол Гандерсен сообщил ранее, что повышенная температура станет обычным явлением к концу века.

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