Жара в Британии побила рекорд

Британские синоптики сообщили, что жара в стране достигла рекордных показателей. В Уэльсе зафиксирована температура 37,1 градусов по Цельсию. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на BBC.

Фото: Рамблер Рамблер

Отмечается, что предыдущий температурный рекорд наблюдался в 1990 году. Тогда воздух прогрелся до 35,2 градусов. По прогнозам метеорологов, в этом году возможно повышение температуры вплоть до 40 градусов.

Специалисты рекомендуют гражданам Соединенного Королевства по возможности избегать физической активности, пить больше жидкости, находиться в затененных помещениях.

По данным издания, в стране объявлена чрезвычайная ситуация из-за необычайно высокой температуры.