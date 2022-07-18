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21 минуту назад

Канцлер Австрии высказался о вступлении страны в НАТО

Елена Прошина

Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО. Об этом на пресс-конференции в Вене заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер, передает братиславская газета Pravda.

Он отметил, что в Австрии подобной дискуссии даже «не ведется». По словам Нехаммера, Вена не собирается по примеру Швеции и Финляндии пересматривать свой военный нейтралитет и стремиться в НАТО. При этом канцлер подчеркнул, что Австрия придерживается совместной политики Евросоюза в международной сфере и области безопасности, а также намерена инвестировать больше средств в собственную оборону.

Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс

По данным портала, особое внимание на пресс-конференции Нехаммер и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посвятили ситуации на Украине. Словацкий премьер заявил, что «победа Киева в борьбе с Москвой отвечает интересам не только Братиславы, но и всей Европы, поскольку это принесет стабильность всему региону».

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