Канцлер Австрии высказался о вступлении страны в НАТО

Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО. Об этом на пресс-конференции в Вене заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер, передает братиславская газета Pravda.

Он отметил, что в Австрии подобной дискуссии даже «не ведется». По словам Нехаммера, Вена не собирается по примеру Швеции и Финляндии пересматривать свой военный нейтралитет и стремиться в НАТО. При этом канцлер подчеркнул, что Австрия придерживается совместной политики Евросоюза в международной сфере и области безопасности, а также намерена инвестировать больше средств в собственную оборону.