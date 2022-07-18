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55 минут назад

Принц Гарри привел на заседание ООН Меган Маркл

Елена Прошина

Принц Гарри прилетел в Нью-Йорк, чтобы произнести речь на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Компанию герцогу составила супруга Меган Маркл. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Принц Гарри привел на заседание ООН Меган Маркл
Фото: ReutersReuters

Мероприятие посвящено памяти Нельсона Манделы. В своей речи принц намерен выступить с критикой в сторону ужесточения законов об абортах, которые вступили в силу 24 июня на территории США. В связи с этим герцог намерен напомнить о философии прав и свобод, которые проповедовал знаменитый южноафриканский политик Нельсон Мандела.

На заседание принц Гарри прибыл, крепко держа супругу за руку. В штаб-квартире ООН оба появились в черном. Герцог был в классическом костюме, а Меган выбрала платье-футляр. Поклонники отмечают, что супруги выглядят «счастливой и влюбленной парой».

Напомним, что ранее в монаршей семье возникла крупная ссора. 12 июля Меган Маркл обвинила своего супруга в неверности.

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