Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не собирается вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии. Об этом пишет сайт братиславской газеты Pravda, передает ТАСС.

На переговорах Нехаммера с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в Вене было уделено немалое внимание ситуации на Украине, сообщает издание.

Во время своей речи канцлер заверил, что Австрия не последует примеру Швеции и Финляндии, которые в связи «с российской агрессией на Украине пересмотрели военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО».

По его словам, Австрия не ведет подобных дискуссий.

Он также подчеркнул, что Вена придерживается политики Евросоюза в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в оборону страны.