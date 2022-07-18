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21 минуту назад

Канцлер Нехаммер: Австрия не собирается вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии

Газета.Ruиещё 6

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не собирается вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии. Об этом пишет сайт братиславской газеты Pravda, передает ТАСС.

На переговорах Нехаммера с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в Вене было уделено немалое внимание ситуации на Украине, сообщает издание.

Во время своей речи канцлер заверил, что Австрия не последует примеру Швеции и Финляндии, которые в связи «с российской агрессией на Украине пересмотрели военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО».

Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс

По его словам, Австрия не ведет подобных дискуссий.

Он также подчеркнул, что Вена придерживается политики Евросоюза в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в оборону страны.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что его страна испытывает на себе последствия от введенных в отношении России санкций, поскольку два этих государства являются важными торговыми партнерами, в частности, в вопросе поставок энергоресурсов.

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