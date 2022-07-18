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11 минут назад

СБУ арестовали «используемые Россией» белорусские локомотивы

Елена Прошина

Служба безопасности Украины заявила об аресте белорусских локомотивов на сумму более 70 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).

СБУ арестовали «используемые Россией» белорусские локомотивы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале СБУ утверждает, что поезда «использовались Россией для перевозки личного состава и вооружения к северным границам» Украины.

«Затем они принимали участие в боевых действиях против украинских военнослужащих на территории Киевской и Черниговской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ обнаружила локомотивы на территории Киевской области и «идентифицировала их использование в преступлениях против Украины». Власти страны оценили стоимость заблокированного имущества в более 70 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).

Ранее в Киеве сообщали об аресте российских и белорусских активов на общую сумму свыше одного миллиарда долларов.

В мире,СБУ,
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