СБУ арестовали «используемые Россией» белорусские локомотивы

Служба безопасности Украины заявила об аресте белорусских локомотивов на сумму более 70 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).

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В своем Telegram-канале СБУ утверждает, что поезда «использовались Россией для перевозки личного состава и вооружения к северным границам» Украины.

«Затем они принимали участие в боевых действиях против украинских военнослужащих на территории Киевской и Черниговской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ обнаружила локомотивы на территории Киевской области и «идентифицировала их использование в преступлениях против Украины». Власти страны оценили стоимость заблокированного имущества в более 70 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).