Потерпевший крушение в Греции украинский самолет Ан-12 перевозил учебные и осветительные мины из Сербии в Бангладеш. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.

"Это были учебные и осветительные мины, груз направлялся в Бангладеш к конечному покупателю, правительство Бангладеш это подтвердило. Это наша работа, мы зарабатываем на этом, в этой отрасли работают 35 тыс. наших граждан", - заявил Вучич, отметив, что украинская фирма взяла на себя обязанности перевозчика, потому что у нее есть четырехмоторные транспортные самолеты.

Вице-премьер Сербии, глава Минобороны республики Небойша Стефанович в воскресенье на экстренной пресс-конференции сообщил, что Ан-12 перевозил 11,5 тонны вооружений, предназначавшихся для Бангладеш, он следовал по маршруту Ниш - Амман - Эр-Рияд - Ахмадабад - Дакка и имел "все разрешения по всем мировым нормам".

Самолет, принадлежащий украинской компании Meridian Air Cargo, осуществлял коммерческий транспортный рейс. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту греческого города Кавала. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот на 180 градусов, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Ан-12 разбился в 40 км от аэропорта Кавалы. На месте падения самолета в течение нескольких часов происходили взрывы в 500 метрах от домов ближайшего села.