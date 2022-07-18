В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
21 минуту назад

Китай потребовал от США немедленно отменить продажу оружия Тайваню

Елена Прошина

Власти Китая потребовали от США немедленно отменить сделку с Тайванем по вооружениям и предоставлению военных услуг на сумму 108 миллионов долларов. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает агентство «Синьхуа».

Китай потребовал от США немедленно отменить продажу оружия Тайваню
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что продажа оружия США Тайваню «серьезно нарушает принцип одного Китая и трех совместных китайско-американских коммюнике». Кроме того, по словам Вэньбиня, действия Соединенных Штатов наносят «серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР, китайско-американским отношениям, миру и стабильности в Тайваньском проливе».

Представитель МИД Китая подчеркнул, что власти страны «решительно осуждают и выступают против этого» и требуют от Вашингтона отменить сделку с Тайванем по вооружению, а также в целом прекратить любые военные связи между странами. Вэньбинь добавил, что Пекин уже направил соответствующие официальные заявления Вашингтону. Также представитель МИД Китая указал на то, что КНР продолжит «принимать решительные и эффективные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности».

Ранее Госдепартамент одобрил предоставление Тайваню услуг и продажу оборудования и запчастей для ремонта военной техники, в том числе танков, на общую сумму 108 миллионов долларов. У Пекина данное сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызвало обеспокоенность, поскольку Китай считает Тайвань одной из своих провинций. И с 1979 года, когда США разорвали дипотношения с Тайбэем и установили их с КНР, они также признали политику «одного Китая». При этом до сих пор Вашингтон продолжал поддерживать контакты с тайваньской администрацией и поставлять острову вооружения.

В мире,Ван Вэньбинь,Госдеп США,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители