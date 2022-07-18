Китай потребовал от США немедленно отменить продажу оружия Тайваню

Власти Китая потребовали от США немедленно отменить сделку с Тайванем по вооружениям и предоставлению военных услуг на сумму 108 миллионов долларов. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает агентство «Синьхуа».

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Он отметил, что продажа оружия США Тайваню «серьезно нарушает принцип одного Китая и трех совместных китайско-американских коммюнике». Кроме того, по словам Вэньбиня, действия Соединенных Штатов наносят «серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР, китайско-американским отношениям, миру и стабильности в Тайваньском проливе».

Представитель МИД Китая подчеркнул, что власти страны «решительно осуждают и выступают против этого» и требуют от Вашингтона отменить сделку с Тайванем по вооружению, а также в целом прекратить любые военные связи между странами. Вэньбинь добавил, что Пекин уже направил соответствующие официальные заявления Вашингтону. Также представитель МИД Китая указал на то, что КНР продолжит «принимать решительные и эффективные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности».