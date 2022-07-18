В Киеве допустили возможность отказа от разблокировки портов

Украина откажется от разблокировки портов, если увидит хоть малейшую угрозу для себя. Об этом в интервью Forbes заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Его слова приводит «РИА Новости».
Кулеба отметил, что Киев не согласиться «ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря». Он добавил, что новые обсуждения Турции, России, Украины и ООН по «зерновому вопросу» пройдут 20-21 июля. Вероятнее всего они снова состоятся в Стамбуле.
Кулеба подчеркнул, что существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет. При этом, по его словам, делегациям все еще необходимо решить вопросы, связанные с «логистикой и сохранностью», и «перенести их на бумагу».
Напомним, что первый этап переговоров Турции, России, Украины и ООН завершился 13 июля. По его итогам было принято решение о создании координационного центра в Стамбуле.