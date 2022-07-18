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24 минуты назад

В Киеве назвали условие отказа от разблокировки портов

Елена Прошина

Украина откажется от разблокировки портов, если увидит хоть малейшую угрозу для себя. Об этом в интервью Forbes заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Его слова приводит «РИА Новости».

В Киеве допустили возможность отказа от разблокировки портов
Фото: ReutersReuters

Кулеба отметил, что Киев не согласиться «ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря». Он добавил, что новые обсуждения Турции, России, Украины и ООН по «зерновому вопросу» пройдут 20-21 июля. Вероятнее всего они снова состоятся в Стамбуле.

Кулеба подчеркнул, что существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет. При этом, по его словам, делегациям все еще необходимо решить вопросы, связанные с «логистикой и сохранностью», и «перенести их на бумагу».

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Напомним, что первый этап переговоров Турции, России, Украины и ООН завершился 13 июля. По его итогам было принято решение о создании координационного центра в Стамбуле.

В мире,Дмитрий Кулеба,ООН,
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