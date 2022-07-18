Боррель: санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине

Санкции Евросоюза против России не остановят боевые действия на Украине, но создадут много экономических проблем России. Об этом по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявил глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель, передает ТАСС.

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По его мнению, антироссийские санкции ЕС «не остановят войну на Украине в короткое время», но «должны создать много экономических проблем» РФ. Также на встрече Боррель несколько раз опроверг тезис о том, что меры объединения не работают.