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30 минут назад

Боррель заявил, что санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине

Елена Прошина

Санкции Евросоюза против России не остановят боевые действия на Украине, но создадут много экономических проблем России. Об этом по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявил глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Боррель: санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, антироссийские санкции ЕС «не остановят войну на Украине в короткое время», но «должны создать много экономических проблем» РФ. Также на встрече Боррель несколько раз опроверг тезис о том, что меры объединения не работают.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС заявлял, что страны-члены союза приняли решение о выделении еще 500 миллионов евро на оказание военной помощи Украине, поскольку знают, что «война там будет продолжаться». Таким образом на сегодняшний день Евросоюз выделил на оружие для Украины уже 2,5 миллиарда евро.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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