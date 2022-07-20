Китай выдвинул США требование по поводу Тайваня

Китай направил представление американской стороне о недопустимости продаже оружия Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает China.org.

Фото: David J. Phillip/AP David J. Phillip/AP

Заявление Лицзяня последовало за выступлением официального представителя Госдепа США Неда Прайса, который сообщил, что в соответствии с "Законом об отношениях с Тайванем" США обязаны предоставлять Тайваню необходимые товары и услуги для национальной обороны.

Представитель КНР назвал закон "придуманным США в одностороннем порядке" и отметил, что он "грубо нарушает общепризнанные международные законы и основные нормы международных отношений". Лицзянь подчеркнул, что поставки оружия Тайваню противоречит принципу одного Китая и положениям трех совместных коммюнике Китая и США, а также отметил, что "США не в том положении, чтобы вмешиваться во внутренние дела Китая и продавать оружие Тайваню".