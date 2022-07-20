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49 минут назад

Китай потребовал от США отменить продажу оружия Тайваню

Газета.Ruиещё 8

Китай направил представление американской стороне о недопустимости продаже оружия Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает China.org.

Китай выдвинул США требование по поводу Тайваня
Фото: David J. Phillip/APDavid J. Phillip/AP

Заявление Лицзяня последовало за выступлением официального представителя Госдепа США Неда Прайса, который сообщил, что в соответствии с "Законом об отношениях с Тайванем" США обязаны предоставлять Тайваню необходимые товары и услуги для национальной обороны.

Представитель КНР назвал закон "придуманным США в одностороннем порядке" и отметил, что он "грубо нарушает общепризнанные международные законы и основные нормы международных отношений". Лицзянь подчеркнул, что поставки оружия Тайваню противоречит принципу одного Китая и положениям трех совместных коммюнике Китая и США, а также отметил, что "США не в том положении, чтобы вмешиваться во внутренние дела Китая и продавать оружие Тайваню".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США взяли на себя обязательство защищать Тайвань военным путем, если это потребуется, передает ТАСС. Он добавил, что что США согласны с политикой одного Китая, однако сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна. Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан установила власть на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

В мире,Нед Прайс,Джозеф Байден,Госдеп США,
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